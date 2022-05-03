1名女網友在《Dcard》感性寫下，謝謝上月29日在埔里借她100元搭車回台中的好心人，正因為對方的幫助，她才能順利回到家，見到愛犬最後一面，雖然她知道對方看不到該貼文，但還是希望如果網友認識這名善心人士，能替她表達感謝，貼文一出引起熱議。

女網友在《Dcard》發文感謝好心人的100元，讓她見到愛犬的最後一面。（圖／截自Dcard）

原PO在社群網站《Dcard》發文，她在南投讀大學，因為家中愛犬年紀很大，她每週都回台中看狗狗，上月29日晚間原PO表示，她很猶豫要不要回家，因為每週搭車有點懶，但又聽聞爸媽不再家，怕狗狗沒人照顧，便起身前往車站搭車回台中。

眼見火車即將進站，原PO手頭上剛好沒有多餘零錢，詢問車站阿姨得知無法刷卡後，便愣在原地，她表示如果去領錢，錯過這班車的話，到家就要晚上11點了，內心非常糾結，是否就此留宿南投，不料此時，一旁的先生聽聞她和車站小姐的對話後，便遞了200元給她，她驚訝地說不出話，對方見狀笑笑地說：「反正都要回台中」。

原PO激動地詢問男子，該如何轉帳給對方，卻遭對方一再推辭，後來2人便開始閒聊回台中的原因，她告訴對方，她因為擔心高齡的愛犬隨時會過世，怕錯過狗狗才每週回家，而路人則稱自己是來埔里幫母親拿藥。怎料隔天30日時，狗狗過世了，原PO非常感謝當時借她100元的路人，因為先生的幫助讓她買到了和愛犬的最後一面。雖然對方不使用《Dcard》但還是希望如果有人認識那位「到南投幫母親拿藥」、「住在台中榮總附近」、「年約30到40歲的先生」，可以替她傳達這份感謝。

網友們紛紛在貼文下暖心回覆：「相信狗狗在天上也會感謝這位好心人的」、「把這份溫暖傳遞下去，是對這位先生最好的報答吧」、「愛真的要及時，還好你有回去看」、「看似不起眼的100塊卻有滿滿的洋蔥」。