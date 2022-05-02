張懷顥與愛犬相伴10多年。（翻攝張懷顥IG）

張懷顥（Mike）推出首張專輯《Mike張懷顥Vol.1》後，年初完成宣傳通告，沒想到近來疫情再起，他和母親經營的韓式料理店營收跌剩五成不到，他也因不少活動喊卡收入銳減，更讓他難過的是，陪伴他11年的馬爾濟斯愛犬「史努比」昨突然離世，他當時只是短暫離開牠10多分鐘，與愛犬沒見到最後一面，張懷顥悲慟得徹夜未眠。

張懷秋的弟弟張懷顥24歲報名參加《超級偶像》第8屆，嶄露頭角被唱片公司發掘簽約，去年終於推出首張專輯，35歲的他雖單身，身邊卻有個長年陪伴他的「史努比」，張懷顥去年初發現牠會喘會咳，就醫診斷出牠心臟出狀況，還有肺積水，醫生當時直言史努比可能僅剩一年壽命，無法開刀治癒，藥物也只能緩解症狀。

史努比近幾個月病情逐漸加重，張懷顥只能盡量找時間陪伴牠，沒想到昨晚突然離世，懷顥難過說：「昨晚9點多我下樓去買吃的，前後才出門10多分鐘，回到家看牠躺在地上、叫也不理，才發現有狀況，趕緊把牠抱起來打給24小時急救的獸醫院。」無奈喚不回愛犬，「史努比是我第一隻從小養大最親的狗，我跟家人講說，之後不想再養狗了，因為這樣子真的很心疼、很難過」。

其實他日前剛因周遭朋友確診而自主居隔了10天，幸好這段日子有史努比陪伴，只是沒想到這幾天剛出關愛犬就離開了，張懷顥說：「朋友生小孩去碰面聊個5分鐘，沒想到事後對方確診，我關了10天每天快陰性才放心。」他打起精神鼓勵近來心情沈重的每個人，「不管遇到再大的問題或再大的挫折，都會沒事的，一切會好起來的」。