星座專家唐綺陽分析5/9~5/15星座運勢，本周二(5/10)水星正式逆行，眾人需注意水逆造成的影響，尤其和雙子相關的領域都將受到影響，比如檢討教育、媒體等體系，若是有不合時宜之處，就會多加反思並改進。

本周另一個重要的星象，就是在周三(5/11)早上7點木星進入牡羊，我們會擁有義無反顧的熱情去投入新的領域，因此要好好把握此時的人生嘗試期，勇敢做一次自己，最後的結果將會在下半年8、9月時揭曉。

重要星象：水星逆行、木星進牡羊。

【工作注意：雙子、巨蟹、處女、天蠍】

雙子：處理事情勿過度急躁

巨蟹：找到正確方向，心裡更安定

處女：工作表現良好，有機會成為領導

天蠍：去蕪存菁，需用心做好溝通

【桃花注意：牡羊、天秤、射手、摩羯】

牡羊：遇到幽默隨興的人，輕鬆以待就好

天秤：沒時間相處，也要傳達心意給對方

射手：略感停滯，審視自己的犧牲奉獻

摩羯：放鬆一點反能顯得可愛

【財運注意：金牛、水瓶】

金牛：正視理財問題，有耐心別逃避

水瓶：財運佳也要避免亂花錢

【健康注意：獅子、雙魚】

獅子：改善睡眠問題，幫助提升健康

雙魚：當心免疫力不足，慎防傳染疾病