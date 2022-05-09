星座專家唐綺陽分析5/9~5/15星座運勢，本周二(5/10)水星正式逆行，眾人需注意水逆造成的影響，尤其和雙子相關的領域都將受到影響，比如檢討教育、媒體等體系，若是有不合時宜之處，就會多加反思並改進。
本周另一個重要的星象，就是在周三(5/11)早上7點木星進入牡羊，我們會擁有義無反顧的熱情去投入新的領域，因此要好好把握此時的人生嘗試期，勇敢做一次自己，最後的結果將會在下半年8、9月時揭曉。
重要星象：水星逆行、木星進牡羊。
【工作注意：雙子、巨蟹、處女、天蠍】
雙子：處理事情勿過度急躁
巨蟹：找到正確方向，心裡更安定
處女：工作表現良好，有機會成為領導
天蠍：去蕪存菁，需用心做好溝通
【桃花注意：牡羊、天秤、射手、摩羯】
牡羊：遇到幽默隨興的人，輕鬆以待就好
天秤：沒時間相處，也要傳達心意給對方
射手：略感停滯，審視自己的犧牲奉獻
摩羯：放鬆一點反能顯得可愛
【財運注意：金牛、水瓶】
金牛：正視理財問題，有耐心別逃避
水瓶：財運佳也要避免亂花錢
【健康注意：獅子、雙魚】
獅子：改善睡眠問題，幫助提升健康
雙魚：當心免疫力不足，慎防傳染疾病
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