星座運勢網站「星座巫師」分析，巨蟹座、摩羯座、金牛座的女人對感情非常忠誠，而且性格堅強，不怕吃苦，只要認定一個人就會死心塌地，就算對方遭遇困難也不離不棄，會陪著另一半度過難關。

▍1.巨蟹座

巨蟹女非常善良，而且有很強大的母性本能，很在乎旁人的感受，擅長照顧大家，在愛情中她們非常深情，而且不會輕易變心，願意付出許多心力來維持一段感情，尤其在婚後更是不計代價的付出，犧牲許多重要的東西也在所不惜。巨蟹女願意為愛吃苦，只要給她足夠的安全感，她們就能拿出勇氣，面對一切困難。

▍2.摩羯座

摩羯女的感情觀比較保守，認為交往就是以結婚為前提，不能輕易答應，所以會花很長的時間觀察眼前的人是否符合自己的擇偶條件，一旦認定對方，就會從一而終，不輕易變心，就算遇到困難或阻礙，只要覺得對方值得自己犧牲，她們就不怕吃苦，會陪在另一半身邊，一起迎接挑戰，度過難關。

▍3.金牛座

金牛女對感情很忠誠，而且非常堅強，她們只要覺得身邊的另一半很可靠，態度上進，能夠託付終生，就不介意陪著對方吃苦。金牛女能力很強，遇到困難或考驗依然能維持冷靜，找出最佳的解決辦法，所以在對方遭遇困境時，能夠給予有力的建議和幫助，總能陪著另一半度過難關，再辛苦也不離不棄。