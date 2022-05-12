人在生氣的時候難免會惡言相向，但若是沒有顧及對象或場合，很容易就會造成難以挽回的傷害。《搜狐網》命理專欄分享，天秤座、摩羯座、水瓶座和雙子座在面對親近的人時，最能夠放鬆自己、展示出最真實的一面，但也因為這樣，他們很容易就會對親近的人說出狠話，傷害對方的心。

1、天秤座

天秤座對待外人總是友好且親切，可以展現出最大的包容心，但當面對親近的人時，他們就會露出自己最真實的性格與脾氣，一旦發生矛盾，就容易說出違心的狠話，因為他們信任對方，知道對方不會跟自己計較太多，因此才敢卸下所有的防備，把親近的人當作自己發洩脾氣的對象。

2、摩羯座

摩羯座在不熟的人面前總是表現得很拘謹，說話做事都十分得體，不過面對親近的人，就會展現出他們比較活潑的一面，同時也很容易因此失去分寸感，肆無忌憚地宣洩自己的負面情緒，常常張口就來一句狠話，或是無緣無故和對方發脾氣，有時候還會因為刻薄的言語而傷害親近的人。

3、水瓶座

水瓶座會以理性對待不熟的人，也懂得克制自己的情緒，而越是和他們親近的人，越能感受到他們的喜怒哀樂，以及背後的冷酷與狠心，因為彼此關係親近，他們才敢肆無忌憚地亂說話，在雙方發生衝突或矛盾時，他們不但不怕得罪對方，反而還會專攻對方的弱點與地雷。

4、雙子座

雙子座個性比較直率，面對越親近的人就會越不拘小節，覺得對方能夠無條件原諒、包容自己，所以不太會收斂自己的壞脾氣和尖酸刻薄，在生氣的時候狠話張口就來，很容易波及到身邊的人，雖然這些狠話多半都是違心之語，但難免會傷害到對方。