面對困難，每個人的忍受能力都不同，有人一點苦都受不了，有人卻把吃苦當吃補。運勢命理網站「生肖運勢天天看」分享，生肖屬牛、馬、雞、蛇、鼠的人很能吃苦，經過不斷努力打拚，日子越來越順遂，能實現心中的夢想。

▍1.生肖牛

屬牛人性格勤懇老實，吃再多苦也不抱怨。他們執著堅定、勤奮踏實，即使經過歲月磨練，也始終按照自己的步調向前邁進。對於屬牛人來說，或許現在生活很累，但因為不斷的付出與前進，早晚會讓自己獲得回報。

▍2.生肖馬

屬馬人好勝、獨立，為人踏實，所以也是屬於吃苦耐勞的類型。他們不會因為辛苦而怨天尤人，只會反省自己是不是哪處還沒做好，在吃苦之後，屬馬人會努力去改正缺點，改變現狀。

▍3.生肖雞

屬雞人精力旺盛，做事努力，能幹又勤快，也特別能吃苦。在精力過人的屬雞人面前，種種苦難不過是提升自己實力的好機會，他們會盡自己所能，做好自己該做的事情，充滿自律精神，辦事不拖泥帶水。克服一個又一個困境，屬雞人的能力也越來越強，最終帶來不凡的收穫。

▍4.生肖蛇

生肖蛇精明能幹，富有智慧，無論幾歲都不會讓自己的腦子停止運轉，他們上進心強，懂得積極進取，總想著不斷進步，獲取更多的財富，所以屬蛇人總是很忙碌，雖然可能會吃一些苦，但好運在後頭，能憑藉自己的智慧和上進心，讓生活品質明顯好轉。

▍5.生肖鼠

屬鼠人也是能吃苦的類型，他們適應力比較強，因此不管遇到哪種情況，都能很快能調節好自己的步調，不會自亂陣腳。而且屬鼠人很勤奮，也比較節省，就算日子過得比較辛苦，但不會遇到特別窘迫的情況。

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