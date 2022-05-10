平時偶爾會遇到身邊的人因為急事需要用錢，可能就會和親近的人開口借錢，運勢命理網站「生肖運勢天天看」提醒，生肖屬鼠、兔、虎、猴的人今年千萬不要隨便借錢給人，因為有去無回的機率特別高，對方拿到錢以後很可能就翻臉不認人，讓你蒙受巨大損失。

▍1.生肖鼠

生肖鼠今年天干壬水為「劫財」，這表示屬鼠人今年會因為外地、遠方的朋友和親戚，使自己支出變多。所以，屬鼠人今年需對自己的資產做好嚴格控制，發揮自己謹慎的特點，凡事多留意一些，以免給自己添麻煩，造成虧損。

▍2.生肖兔

生肖兔今年地支寅木為「劫財」，這表示屬兔人在今年會因為同縣市、近處的朋友和親戚，使自己支出變多。今年事業上的競爭對手可能也會變多，因此屬兔人要多小心身邊的人，工作中要多謹慎留意，避免他人暗中搞鬼，同時盡量少借錢給別人。

▍3.生肖虎

生肖虎今年遇上本命年，本來就容易遇到一些不順的事情，導致自己心情、狀態不是很好，又遇到破財星「大耗」來耗費資產，建議屬虎人今年收起自己的熱情慷慨，不要對誰都那麼大方，要不然就容易面臨一借不還的窘迫。

▍4.生肖猴

寅申相衝，生肖猴今年的生活容易起起伏伏，波動不定，還有破財星「大耗」消耗資產，是非常容易破財的。再加上屬猴人擅長交際應酬，身邊朋友多，來找你幫忙的人也比較多，遇到這些朋友時，不要不經思考就幫助他們，先找別人問一下他們是否有欠債不還的「前科」，做好萬無一失的準備。

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