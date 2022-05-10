遇到困難時，有人會低頭求旁人幫助，有人則不服輸，即使生活再難、過得再累，也會咬牙堅持下去，做什麼都靠自己，永不低頭，相當有骨氣。運勢命理網站「生肖運勢天天看」分享，生肖屬虎、龍、蛇、馬的人始終相信靠人不如靠己，只要努力打拚，一定能過上好日子。

▍1.生肖虎

「虎」威猛霸氣，習慣單獨活動，屬虎人也具有這樣的特點，他們性格獨立，喜歡獨來獨往，不太習慣與其他人合作，再加上他們的自尊心很強，所以在遇到困難時，寧願自己苦撐，也不求他人幫忙。屬虎人富有開拓精神，勇於開創新的事業，願意挑戰自我，並且腳踏實地去打拚，因此，靠自己也能獲得幸福。

▍2.生肖龍

「龍」氣宇軒昂，威武智慧，代表著尊嚴與強大。屬龍人通常很愛面子，與人相處時往往較為盛氣凌人。驕傲的屬龍人陷入低谷時，當然不願意去求別人幫助，他們無法忍受低聲下氣，會覺得很丟臉。屬龍人機智敏捷，智慧超群，憑著自己的聰明才智，還是能順利度過難關。

▍3.生肖蛇

「蛇」敏捷靈活，常常隱蔽在草叢中單獨捕食獵物。屬蛇人也不喜歡依賴別人，比較獨立自主，遇事向來都喜歡靠自己解決，不願意與別人分享自己的想法。屬蛇人心中堅信只要積極進取，就會獲得成功，他們會向著自己的目標努力前進，精明能幹，做事有條理，這樣的心態使得生活更加美好。

▍4.生肖馬

「馬」身體強壯，膽識高超，向來勇往直前。屬馬人的性格也很好勝，只要是自己認定的事情，就從來不服輸，即使再困難也會努力打拚，堅持到底，能夠承受住巨大的壓力，然後將自己從泥淖中拉出來，讓日子越過越好。

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