運勢命理網站「生肖運勢天天看」公布12生肖人生的轉捩點，每個生肖遭受打擊的事件各不相同，像是屬鼠人失業後反而會改頭換面，屬龍被冷落會被激起鬥志，有衝勁追求更高的權力和地位。

▍生肖鼠

屬鼠人性格敏銳樂觀，事業心比較重，往往在工作中的投入是最多的，因此一旦失業，對他們來說打擊就會非常大。經過此危機，屬鼠人一般都會認真反思，從失敗中汲取經驗，改頭換面，重新出發。

▍生肖牛

屬牛人勤勉踏實，為人正直淳樸，十分重視家庭，在外打拚都是為了自己的家。因此，若家庭遭遇什麼變故，就容易激發屬牛人內心強烈的衝勁，促使他們成就自己的事業。

▍生肖虎

屬虎人性格外向好勝，喜歡出鋒頭、耍威風，做起事來也是極具冒險精神。好面子的屬虎人最接受不了就是被人嘲諷，一旦受到別人嘲笑，屬虎人便會痛改前非，逼自己不斷進步。

▍生肖兔

屬兔人性格溫暖和善，單純無邪，卻有著很強的防備心，屬兔人遭受到別人的惡意之後，就會激發出保護自己不受傷害的意識，讓自己變得更加強大。

▍生肖龍

屬龍人性格熱情剛毅，積極上進，但其實這是因為他們內心特別孤獨，才會想要謀求權力。於是當屬龍人被冷落的時候，他們強大的自尊心，會驅使他們取得更高的成就和地位。

▍生肖蛇

屬蛇人思維縝密，對旁人總保有一份猜忌，出於對自己的保護，他們很難信任一個人，所以一旦屬蛇人遭到熟人的欺騙，他們的世界就會崩塌，挺過這個挫折，屬蛇人將會迎來新的人生階段。

▍生肖馬

屬馬人自由奔放，灑脫豪爽，如果失去自由他們會非常痛苦。沒有人能阻擋屬馬人追求自由的腳步，當現實讓他們覺得拘束無趣時，屬馬人就會努力克服，擺脫這個狀況。

▍生肖羊

屬羊人溫和善良，做事不急不躁，但是千萬不要覺得他們好欺負，因為他們外柔內剛，有著反抗精神和防禦本能。當屬羊人被人欺負或壓榨的時候，就是他們準備強大崛起的時候。

▍生肖猴

屬猴人機智伶俐，幽默活潑，喜歡和朋友們待在一起。因為和朋友相處的時光是他們最快樂的時候，所以一旦失去朋友的陪伴，屬猴人就會痛定思痛，徹徹底底改掉缺點，提升自己。

▍生肖雞

屬雞人精力旺盛，有著極強的表演慾，喜歡被人重視，享受萬人矚目的感覺。所以當無人理睬的時候，屬雞人就會受到刺激，反思自己的不足，從內而外提升自己，步入新的人生階段。

▍生肖狗

屬狗人愛恨分明，重情重義，無論對另一半還是朋友，他們都非常忠誠。當屬狗人遭到背叛時，就會一改憨厚的態度，變得積極上進，性格剛毅果斷。

▍生肖豬

屬豬人性情率直，具有很強的經濟觀念，懂得享受物質生活和金錢帶來的便利。當天生愛享受的屬豬人沒錢花時，就會心生懊惱，開始自我反省，努力打拚以改變經濟狀況。

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