20歲游泳選手王冠閎，擅游蝶式享有台灣蝶王稱號，去年代表參加東京奧運會，取得總排名第13名的成績收關，創下台灣在奧運男子游泳最佳成績，除了運動表現亮眼，返台後許多粉絲看他帥氣可愛，又有一身精壯肌肉加持，紛紛搶著要當王太太，近來他投入全大運卻在昨日(10)確診新冠，提前退出本屆運動會賽事，今日中午他本人出面親口證實此事。

王冠閎這次運動會的表現，比賽總計兩金兩銀，語氣中略帶點失望。第一天100公尺蝶式，本想挑戰年度最佳紀錄52.50內，下水後速度起不來，最終成績落在53.31，跟他預估有些落差。再比男女混合4x100公尺自由式接力，跟其他3位隊友游下銀牌獎章，他認為銀牌也是不錯的成績。

第三天，他主項200公尺蝶式決賽，同時也是王冠閎的最後一天，心態上不替自己去設定，游出1分56秒94奪下金牌，接著在最後男子4x100公尺自由式，在跟隊友們的合作接力，同樣也取得接力銀牌，接著本來要參加200公尺自由式預賽卻因喉嚨有異快篩陽性請假，不過他也隨即透露人沒事，只是有一點點咳嗽，請大家不要擔心，期待下一次比賽有所突破。

關心王冠閎的粉絲們，紛紛湧入留言區關心：「早日康復好好休息哦」、「疫情下在外奔波真的很難免」、「身體保重早日恢復」、「你會越來越好的」、「不少人咳嗽會持續1-2週吃點症狀藥」、「後續會喉嚨痛，國外朋友都吃優格跟布丁」貼文發布不到1小時就近3000人點讚，祝他早日康復改日再戰佳績。