儘管有個人在身邊陪伴是件幸福的事，但有時就是不想讓別人輕易走進自己的內心，深怕最後受傷的是自己。然而，這個想法一旦根深蒂固，就會漸漸地越來越沒辦法付出真感情。對感情看得很開，寧願不擁有也不願展露真實的自我，讓我們一起看看有哪3個星座男女上榜吧！

「處女座」

處女座處事謹慎認真，不只是對於工作，對感情也是如此。也就因為如此小心翼翼，他們不想隨便認定一個人。處女座在不夠了解一個人之前，是絕對不會和對方在一起的，就算對方外型是他的菜也會觀察三分。他們害怕自己的真心會被對方所踐踏，所以處女座從來不會對別人付出真心，寧願把對方當成陌生人。

「雙子座」

玩心太重，真心二字不會寫。(圖/翻攝自觸mii)

外表看起來對任何事都無所謂，對感情不認真的雙子幾乎不會對人付出真心。他們用無所謂的態度去包裝自己怕受傷害的內心。雙子認為與其等著被人傷害，不如做傷害別人的那邊。見多識廣的他們認為世界上沒有所謂的真愛，好的男/女人更是少之又少，所以選擇玩世不恭。在雙子遇到他認定的「真愛」之前，其他人都是過客，不會把太多心思放在過客上，要讓他們動真心比登天還難。

「天蠍座」

神秘的天蠍座，讓人猜不透。(圖/翻攝自觸mii)

天蠍座總是很高冷神秘，對人防備心很重的他們，即使內心熱情如火也不會展露出來。他們天生比較缺乏安全感，就算你跟天蠍主動告白，被打槍的機率可以說是有九成以上。但和上面兩個星座不同的是，你循序漸進追求天蠍絕對比丟直球有用，如果天蠍確定了你的好感，認定你是真的喜歡他，他就會付出真心。

上述3個星座男女雖然很難向人敞開心扉，但凡事沒有絕對，相信只要有心，還是能打動對方的。現在越來越少人願意相信愛情，真正的愛情對於現代人來說更像是一件奢侈品而不是必需品。大家在投入一段感情前絕對要擦亮雙眼，不要輕易受傷了。