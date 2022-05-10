星座運勢網站「星座看看」分析12星座談戀愛時是否是個大方的情人，其中白羊座、金牛座、獅子座、天蠍座、射手座很大方，願意花錢在戀人身上，巨蟹座、摩羯座明明很吝嗇，卻愛裝出大方的樣子，非常表裡不一。

▍白羊座

白羊座談戀愛時很大方，只要真心愛對方，花多少錢都無所謂，除非不夠喜歡才可能顯露出計較的樣子。

▍金牛座

金牛座雖然很愛錢，不過對戀人很大方，只要是買實用的東西，他們就沒什麼意見，但如果是亂花錢，他們就會感到很不值得。

▍雙子座

雙子座沒什麼理財觀念，有錢就花，沒錢就算了，花錢在戀人身上也沒什麼特別的感覺，只是在對方惹自己不爽的時候，花錢時會覺得有點鬱悶而已。

▍巨蟹座

巨蟹座看起來大方，其實內心很計較，如果是比較小的金額，他們就覺得沒關係，若要買貴重的東西，他們就會假裝答應，然後遲遲沒有行動。

▍獅子座

獅子座對戀人非常大方，無論那個東西貴不貴、實不實用，只要對方想要，他們就會立刻買下來，花得毫不心疼。

▍處女座

處女座只有對穩定交往的對象才比較大方，如果認定很有可能會跟眼前的人踏入婚姻，他們在金錢上就毫不計較，但如果感情基礎還不穩定，他們就會花得很不甘願。

▍天秤座

天秤座能接受偶爾花些錢耍浪漫，但無法接受自己被當人體ATM一樣負責日常花費，會給他們很大的壓力。

▍天蠍座

天蠍座對另一半很大方，他們防備心很強，很難付出信任，一旦真心愛上一個人，什麼東西都能給對方，花錢自然也毫不手軟。

▍射手座

射手座花錢只求花得快樂，所以常常會有衝動消費的情況，他們也很願意給戀人花自己的錢，只是當他們月底花光的時候，別再逼他們買禮物、請吃飯，他們會覺得非常煩躁。

▍摩羯座

摩羯座內心很吝嗇，卻喜歡裝做大方的樣子，好像什麼都能幫你買單，內心卻不斷計算自己付出多少，如果覺得不值得，就會找各種理由來推托，但也不直接拒絕，因為他們非常愛面子。

▍水瓶座

水瓶座平時很大方，只要跟他們相處愉快，他們就很願意付出，一旦吵架了，或是讓他們看不順眼，他們就會變得斤斤計較，不再付出一絲一毫。

▍雙魚座

雙魚座基本上很願意在戀人身上花錢，但前提是他們自己主動給，如果對方反過來跟自己借錢、要錢，他們會瞬間失去熱情，甚至產生分手的念頭。