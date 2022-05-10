星座運勢網站「星座巫師」分析12星座說謊時的特徵，白羊座、金牛座、獅子座、天秤座、射手座很不會說謊，往往破綻百出，一眼就知道他們在騙人，天蠍座、水瓶座則是說謊專家，只要他們有心隱瞞，大家都會被欺騙。

▍白羊座

白羊座性格直率，不太會說謊，若遇到特殊情況需要說些善意的謊言，他們會顯得很緊張，一直眨眼，說話吞吞吐吐，看起來非常可疑。

▍金牛座

金牛座很老實，說謊時會很不安，說話聲音越來越小聲，行為舉止也很忐忑，一下就被看穿。

▍雙子座

雙子座腦中一堆鬼點子，說謊也是臉不紅氣不喘，不過也不是完全察覺不出來，他們語氣可能會顯得特別溫柔，音調變高，藉此來隱藏自己的真實情緒。

▍巨蟹座

巨蟹座平常說話振振有詞，顯得很有精神，如果他們表達得含糊不清，好像在自言自語，很有可能就是在說謊。

▍獅子座

獅子座性格正直，不太會說謊，說謊時為了掩飾心虛，就會故意虛張聲勢，語氣特別強硬，音量也明顯提高，其實很容易被識破。

▍處女座

處女座自我要求高，認為說謊是不對的行為，當自己說謊的時候，會覺得很不應該，然後無法冷靜下來，頻頻犯小錯誤，像是碰倒東西或不小心割傷手指等。

▍天秤座

天秤座平常口才很好，但說謊時會很心虛，說話斷斷續續，一整句話說不完整，很容易被發現在說假話。

▍天蠍座

天蠍座說謊功力高明，平常就沒什麼表情，說謊時依然波瀾不驚，不過他們很少說謊，若非必要還是不會違背良心騙人。

▍射手座

射手座個性很像小孩，說謊就會臉紅、冒汗，一看就知道他們在騙人。

▍摩羯座

摩羯座性格穩重，態度顯得很坦然，說話音量適中，如果他們刻意壓低音量，眼神閃爍，就很有可能是在說謊。

▍水瓶座

水瓶座說謊時雖然心虛，但是演技高超，幾乎能把所有人騙倒，可說是毫無破綻。

▍雙魚座

雙魚座太感情用事，不太能明辨是非，不過當他意識到自己在說違背良心的話，會出現一些習慣性的小動作，像是摸頭髮或咬嘴唇，只要跟他熟悉一點的人一眼就能看出來。