星座運勢網站「星座巫師」分析，巨蟹座、獅子座、摩羯座、雙魚座很容易陷入負面情緒中，又不知道如何紓解壓力，讓自己陷入低潮，久久無法跳脫。

▍1.巨蟹座

巨蟹座的心思很細膩，又很在乎他人的看法，所以很容易因為一點小事就心亂如麻，明明事態還很輕微，在他們腦中就會無限被放大，然後給自己很大的壓力，有時甚至也不是他們的責任，或者不一定需要處理，他們還是會為了那些事情心煩意亂，最後被壓力擊垮。

▍2.獅子座

獅子座很好勝，他們自尊心太強，遇到困難總想要獨自解決，覺得跟其他人求助很丟臉，一旦開始動手處理，又想做到最好，因此給自己很大的壓力，然後因為好勝心作祟，在他人面前又喜歡故作輕鬆，假裝堅強，等到獨自一人的時候才發現自己已經瀕臨崩潰邊緣。

▍3.摩羯座

摩羯座野心很大，希望在工作上做出亮眼的成績，為了達成目的，他們耗費許多時間和精力，在這個過程可能會遇到很多辛苦和挫折，他們都會默默忍受，就算有負面情緒也會壓抑在心裡，他們不懂得尋找宣洩管道，等到超載的那天很有可能就會大爆發，嚇到大家。

▍4.雙魚座

雙魚座很愛沒事找事做，但又沒有足夠的解決能力，他們總是不斷攬事在自己身上，手邊瑣事不斷累積，因此造成很大的壓力，當處理不好的時候，他們還會感到很自責，甚至開始自我懷疑，陷入負面的情緒中，無法釋懷。