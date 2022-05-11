星座運勢網站「星座看看」分析12星座的精神支柱，每個星座各不相同，像是愛錢的金牛座，只要有獎勵或獎金，遇到困難也能咬牙撐住，奮戰到最後。

▍白羊座

白羊座的精神支柱是朋友，只要有朋友的支持，什麼困難都能撐過去，所以如果遭到朋友背叛，他們會感覺很崩潰。

▍金牛座

金牛座的精神支柱就是獎金、獎勵，他們做任何事情都帶有目的性，如果完成後沒任何好處，他們就完全懶得動手。

▍雙子座

雙子座的精神支柱就是自己的輝煌經歷，就算現況再辛苦，只要想到自己曾經那麼風光，就有前進的勇氣。

▍巨蟹座

巨蟹座的精神支柱是家人，在遇到困難的時候，只要想到身邊那些重要的人，就能咬牙苦撐，挺過難關。

▍獅子座

獅子座的精神支柱就是被人崇拜，只要體驗過受到眾人矚目的感覺，他們就會欲罷不能，為了再次被捧上天，他們會不斷努力，再大的困難都不畏懼。

▍處女座

處女座的精神支柱是自己的完美主義，他們無法忍受擺爛和效率差，為了把事情做好，會拚盡全力，絕不輕易低頭。

▍天秤座

天秤座的精神支柱就是他人的認可，他們太愛面子，只要做了某件事能讓他人對自己有好印象，他們就會努力完成。

▍天蠍座

天蠍座的精神支柱是他們的好勝心，他們不甘落於人後，非常不服輸，無論遇到什麼打擊，都會勇於迎戰，鬥志高昂。

▍射手座

射手座的精神支柱就是樂觀，他們性格灑脫，什麼事都看很開，只要還活著，明天就有希望，從不給自己太大的壓力。

▍摩羯座

摩羯座的精神支柱就是人生目標，他們很有野心，無法停止前進的腳步，唯有完成心目中的目標，才肯放過自己。

▍水瓶座

水瓶座的精神支柱就是被重視的人需要，他們看起來什麼都無所謂，其實很在乎親人、摯友、另一半的需求，被這些人依賴，讓水瓶座更有衝勁。

▍雙魚座

雙魚座的精神支柱就是勵志故事或雞湯文章，在徬徨迷惘的時候，看看這些東西，會讓他們更快走出低谷。