《早安進行式》主播劉宸希與星座專家唐綺陽相見歡。（鏡電視提供）

唐綺陽從星座專家到金鐘獎最佳主持人，現在又多了「類主播」的主持工作，在鏡新聞《早安進行式》擔任「時尚星球」主持人，用星座的角度分析時尚大師的故事。超級斜槓的唐綺陽表示，從來沒想過星座可以跟時尚結合在一起，覺得很有趣，還用招牌魔性笑聲說：「感覺自己很像主播，我會讓自己更時尚一點，現在正努力減肥呢！」

唐綺陽日前進棚錄製「時尚星球」，首次踏入鏡新聞攝影棚時，忍不住驚呼：「鏡新聞的攝影棚乾淨、漂亮又大器，科技感十足，而且畫面精美，這真的是我生涯中的華麗冒險！」

「時尚星球」第一集登場的時尚圈代表為水瓶座的Christian Dior，他正是一位星座迷，熱愛星座塔羅的他，甚至把這些元素帶進了女性的時裝設計中。而唐綺陽從星座來分析時尚大師Dior先生的個性，讓觀眾透過星座，認識品牌舵手的不同樣貌。

由於單元內容有不少參考資料都是外文，精通四國語言的《早安進行式》主播劉宸希還擔任起翻譯小幫手工作，為的就是希望能呈現出最好的作品。唐綺陽說：「要把星座穿插在時尚大師的傳奇故事當中，而且不會讓人覺得迷信，這是蠻大的挑戰。」 《早安進行式》的「時尚星球」單元隔周五首播；隔週六、日重播。