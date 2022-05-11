任職於三立的美女主播高毓璘因臉蛋甜美撞臉名模，有「主播界洪曉蕾」封號，最近她突然消失在主播檯，今(11日)稍早她發文認了中標罹患新冠肺炎，她無奈說自己口罩戴好戴滿、也打了3劑疫苗依然確診陽性，好友跟中醫院長第一時間更送上清冠一號，她打趣說：「據說，院長煮藥已經煮到虛脫」。

最近新冠肺炎本土疫情大爆發，許多名人也一一傳出染病，幸好目前都無大礙，美女主播高毓璘3天前才發文透露母親節當天在工作，這幾天卻消失在螢光幕前，今她發文說有眼尖粉絲問她班表是否有改？怎麼都沒見到她？她坦言：「如圖，千言萬語盡在試劑中，就是我確診了。」

高毓璘被封主播界洪曉蕾。（圖／翻攝自主播 高毓璘臉書）

高毓璘進一步表示，自己已打了3劑疫苗，平時防疫工作也做得很確實，真的不明白是哪裡出了漏洞以至於生病，「幸好有準備，早早訂了預防中藥，逼我弟喝，也分送給家人，謝謝我至親，人稱清冠小公主」。

高毓璘回憶自己的症狀來的快又急，原本毫無感覺，突然一陣喉嚨痛癢，第一時間快篩是陰性，但過不了多久就開始發燒，發燒後竟然還是陰性，燒了一晚上隔天快篩才出現象徵陽性的兩條線，「然後我臉上就三條線了⋯去醫院PCR，等了一天，得知確診無誤」，目前她一切安好，就是像感冒，期待7天後又是一條活龍，粉絲關心說：「早日康復~看來北台灣真的高危險」、「祝早日康復喔！現在真是無孔不入啊」、「該來的還是會來XD預祝妳早日康復！」。