根據UNIQLO調查，台灣市場消費者最喜愛的服裝單品就是T恤，平均每人擁有5.8件T恤，到了夏天，短袖T恤的購買率更高達9成以上，成了衣櫥內必備的經典單品。

為回應在地廣大消費者日常穿著所需，UNIQLO推出全新「百搭T恤系列」，提供業界最多200款花色與10種以上版型的多樣選擇，打造365天皆可穿，人人皆可享的LifeWear極致日常服，只要390元起就能擁有集精品大師級設計、科技機能面料與講究細節的職人工藝與於一身的經典單品，實踐了真正的時尚民主化。

為展演百搭T恤的多元時尚，UNIQLO特別邀請了6位名人擔任全新品牌好友：創作歌手持修、演員范少勳、音樂製作人孫盛希、著名水下攝影導演袁緒虎、多方位藝人大文以及YouTuber Meg，擔綱演出全球獨家的電視廣告，在廣告中六位品牌好友自然演繹跳脫性別、年齡、身材框架的百變時尚與舒適自在的LifeWear生活態度，簡單穿就很型，穿出自己的調調，展現真實而獨特的自我風格。