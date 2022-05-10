邢泰釗指有人干涉三中案二審 鄭運鵬：建議檢察官調查一下

新任檢察總長邢泰釗昨在交接典禮上爆料，前總統馬英九的「三中案」，有人希望藉由各種途徑來影響二審判決。對此，立法院民進黨團幹事長鄭運鵬今（10日）表示，建議其他檢察官可以調查一下，到底是誰用什麼形式想要影響三中案的二審判決，無論動機為何？判輕、判重都有可能，這是另外一個案子需要去調查。

鄭運鵬表示，立法院行使檢察總長邢泰釗同意權時，在野黨中尤其國民黨雖然沒有投票，也沒有明顯反對，邢泰釗是當時是起訴三中案的主要檢察官，從全國檢察官投票及立法院投票來看邢泰釗是經得起考驗。

鄭運鵬強調，相信邢泰釗不會捕風捉影，一定有相當的事證，顯示出他沒有被這些力量所影響，才能通過同意權並獲得這麼多檢察官信任；三中案是高度政治、全國矚目的案件，一定會有人想影響，也凸顯出邢泰釗執法過程中的堅持。

鄭運鵬說，因為媒體已經報導，若有構成妨害司法公正性，總長不會亂講話，若有需要分案調查，建議其他檢察官可以調查一下，到底是誰用什麼形式想要影響三中案的二審判決，無論動機為何？判輕判重都有可能，這是另外一個案子需要去調查，邢泰釗的言論不影響他的公信力。