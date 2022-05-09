監察院二度針對曲棍球案，彈劾承辦檢察官陳隆翔，引發基層檢察官反彈，法務部9日強調，檢察官法定職權為國家司法權核心，籲請監察權尊重檢察權行使。法務部對於監察院二度彈劾，有無違反憲法之權力分立，已責由檢察司調閱及彙整相關資料，了解彈劾內容有無違反「一事不再理」之法治國家原則，法務部一定會積極維護檢察官之合法權益。

法務部強調，法務部基於司法行政監督之立場，一向支持及捍衛檢察官依法行事，並再次籲請監察權與檢察權應互相尊重各自職權之行使。若涉及檢察官偵辦案件時之偵查作為、辦案程序及法律判斷等，因屬於檢察官之法定職權，只要契合法律規範，均係國家司法權之核心。

法務部表示，此次監察院對陳隆翔檢察官二度彈劾，有無違反權力分立之憲法規範，法務部已責由檢察司調閱及彙整監察院第一次彈劾及懲戒法院判決相關資料，並深入瞭解前後二次彈劾內容，有無違反「一事不再理」之法治國家原則，將積極維護檢察官之合法權益。

法務部強調，法務部將持續做為基層檢察官之堅強後盾，全力維護檢察權之獨立性，再次呼籲各界多給予認真努力檢察官肯定與鼓勵。