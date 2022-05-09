蔡英文總統提名親民黨祕書長李鴻鈞擔任監察院副院長，總統府於今（9）日送交咨文，咨請立法院行使同意權。李鴻鈞對此表示，遵循監察委員超越黨派、獨立行使職權的原則，他將辭去親民黨祕書長職務、退出政黨與所有政黨活動，爭取立法院同意他擔任監察院副院長。

李鴻鈞表示，基於監察委員乃超越黨派、獨立行使職權，服務社稷、保障人民權益之職務，他願意也將全力爭取立法委員們的支持與同意，以進入監察院與其他監察委員一同努力。

李鴻鈞說，五屆立委的歷練，讓他熟稔政府部門的運作、法案政策並瞭解溝通、協調與合作的重要，加諸本身工學專業，長期以來對於工程、公安的重視，相信能做到、做好監察委員應有的角色。

李鴻鈞也感謝親民黨主席宋楚瑜，日前他向宋楚瑜面報此事，宋的勉勵、信任以及提點，他都銘記在心。遵循監察委員超越黨派、獨立行使職權的原則，鴻鈞將辭去親民黨秘書長職務、退出政黨與所有政黨活動。

他說，他會一如以往地傾聽基層聲音、瞭解人民的需求，善盡職責，讓監察院成為人民權益的堅強堡壘，讓這片土地未來更美好、光亮。