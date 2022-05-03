根據外媒報導，法國激進左翼領袖梅蘭雄(Jean-Luc Melenchon)所屬的政黨「不屈法國」(LFI)已經和生態綠黨(EELV)結成反馬克宏戰線，在6月的國民議會選舉對抗現任總統馬克宏（Emmanuel Macron）。

馬克宏剛挺過總統選舉成為近二十年來法國第一位連任總統，原本根據民調顯示馬克宏所屬的共和國前進！(En Marche !)將贏得國會多數，但目前左翼聯盟後，將帶來變數。

梅蘭雄(Jean-Luc Melenchon)所屬的政黨「不屈法國」(LFI)已經和生態綠黨(EELV)結成反馬克宏戰線

馬克宏若沒有在議會贏得多數，將難以推行他的親商改革，他提議要放寬稅務、延長退休年齡等，但極左聯盟提出要將退休年齡下修至60歲、提高基本工資和限制基本產品的價格，與馬克宏主張幾乎相反。

「不屈法國」的國會議員奎特能斯(Adrien Quatennens)說不屈法國與綠黨結盟是一個歷史性時刻，根據兩黨協議，綠黨將在不屈法國沒有參加的地區派出100名候選人，做為交換，若極左聯盟獲得議會多數，綠黨將推舉梅蘭雄成為總理，此舉也被視為是梅蘭雄在第一輪總統選舉以些微差距落敗後的捲土重來。

與此同時，梅蘭雄還在與右翼的法國共產黨（Parti Communiste Francais）、社會黨（Parti socialiste）協議結盟，法國共產黨總統候選人魯塞（Fabien Roussel）表示可能很快就會加入他們的行列。

但社會黨的立場就比較不明，他們對於歐盟的立場是主要癥結點。梅蘭雄與極右翼候選人勒龐(Marine Le Pen)都是疑歐派，梅蘭雄在與綠黨的協議中主張法國不退出歐盟也不放棄歐元，但他們也不打算遵守歐洲規則，此前梅蘭雄還希望法國離開北約。而社會黨領袖對此感到猶豫。

對於綠黨與不屈法國結盟，共和國前進議員安格拉德（Pieyre-Alexandre Anglade）率先抨擊：「將自己賣給一個歐洲恐懼症和民族主義政黨，以換取少數選區，這完全說明了綠黨的意識形態崩潰。」