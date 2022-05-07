台中地檢署檢察官8年前任職彰化地檢署時，因偵辦民進黨前立委段宜康曲棍球協會侵佔公款案，6日罕見遭監察院二度彈劾，檢察官協會7日發出聲明力挺，表示檢察總長江惠民非常重視檢察官獨立辦案空間，呼籲監察院對於監察權的行使應謹守憲政分際，不應任意侵越檢察權核心事項。

檢協會指出，檢察總長江惠民2019年5月17日曾發表聲明，支持捍衛司法獨立及檢察官純淨辦案空間，不受不當干預，並呼籲監察權的行使不得侵越干預檢察權核心事項，檢察官獨立行使職權受憲法的保障，檢察官所表示的法律見解及偵查作為，監察院對之行使調查權，應該受到限制。監察權的行使就檢察官依據法律行使的犯罪偵查權限，如已侵犯核心領域，就違反權力分立與制衡憲政原則。

檢協會認為，監察院這次彈劾案違反一事不再理原則，明顯是同一案件重複彈劾，都是針對辦案程序缺失提起，與前案情節類同，且針對檢察官的調查方式及心證作指摘，仍觸及屬檢察權核心事項，明顯侵越檢察官職權。因此檢協會堅持守護檢察權核心價值，也支持守法守分的檢察官一切適當作為。