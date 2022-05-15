星座運勢網站「星座愛情運勢」分析，天秤座、處女座、水瓶座最容易錯過真愛，他們在愛情中總是想太多，明明喜歡卻又有各種顧慮，直到錯過時機，失去這段緣份，才感到後悔不已，卻也來不及挽回。

▍1.天秤座

天秤座對於友情和愛情的界限很模糊，吃了不少「友情以上，戀人未滿」的苦頭。把追求者當好朋友去相處，明明知道對方的心意，又要裝糊塗，總覺得再相處看看，需要陪伴又不懂得拒絕，不願意戳破這層關係。在戀愛中，天秤座總是少了那麼一些堅定的意志力。一邊感性的戀愛，一邊理性的分析，不斷問自己「這是不是一段值得全身心投入的感情？」拿不定主意還會請教周圍的朋友幫忙給意見，七嘴八舌的建議聽多了，內心更加混亂。不是所有人都會站在原地等待，等天秤座想清楚的時候，已經錯過了真愛。記住，猶豫就容易招致失敗，勇敢去愛才能抓住幸福。

▍2.處女座

處女座談戀愛很看時機，不喜歡失控的感覺，只有在真的想談戀愛的時候，才願意敞開心門接納別人。反之，在沒有做好的準備的時候，試圖追求處女座，真的不是一件容易的事情。處女座對待感情很謹慎，他們的喜歡是一點一點疊加的，太過洶湧濃烈的愛情，反而會讓他們很沒有安全感。總想著順其自然的相愛，沒想到最後卻錯失好緣份。沒抓住機會，可能就錯過了一輩子，總是不給予回應，很少有人願意縱身一躍，多和對方互動，就是給自己多一次機會。

▍3.水瓶座

水瓶座內心有很多矛盾和衝突，不僅讓自己很辛苦，身邊的人也常常跟著受累。他們總熱衷於追求所謂的「感覺」，追著追著自己都不知道自己到底在追求什麼。水瓶座自尊心很強，出於自我保護，總是「先下手為強」，例如察覺到對方可能不會喜歡自己，就立刻掉頭走人。主動說喜歡的是他們，轉身就消失的也是他們，抱著患得患失的心情，總是不斷的燃起希望又接著失望。別再聰明反被聰明誤了，自以為理性，實則衝動地做了很多自斷緣分的傻事，少一些衝動，少一點胡思亂想，就能少一些後悔莫及的惋惜。

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