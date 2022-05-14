在人與人的相處中，因為每個人的個性不同，處事態度也各有差異，有些人在人群中如魚得水，相當受歡迎；不過也有人卻很不受歡迎，《搜狐網》運勢專欄就點名3大星座，因為太有個性，所以人緣極差。

▍獅子座

獅子座喜歡成為人群中的焦點，因此行事作風較為張揚，加上與生俱來的驕傲，給人一種高高在上的感覺，但其實這只是誤解，獅子座為人仗義、愛打抱不平，只要別人有求於他，獅子座都會為別人解憂，沒有外界以為的那麼不好相處。

▍天蠍座

天蠍座雖然做事沒有獅子座那麼張揚，但是他們愛恨分明，有仇必報的性格，讓人不敢輕易靠近。加上天蠍座個性低調，面對外界不利的流言蜚語，從來不多做解釋，導致流言愈演愈烈，大家的偏見也愈來愈深。所幸比起團結合作，天蠍更喜歡自己一個人獨行，所以這些偏見並沒有真正造成天蠍極大的傷害。

▍摩羯座

摩羯座經常埋首自己感興趣的事物上，並不在意外界的閒言閒語，即便眾人對他誤解甚深，摩羯座依舊傾向用事實說話，不做過多解釋。加上摩羯座不善言辭，所以很少能清楚解釋一件事，久而久之，乾脆武裝起自己，用冷若冰霜的態度築起一座高牆，在保護自己的同時，也與其他人隔著一道鴻溝，導致人際關係陷入危機。