所有的聚會都有散會的時候，人與人之間終會面臨告別，寂寞才是常態，人們終究要習慣，但是並不是所有人都能夠承受得來，《搜狐網》運勢命理專欄點名，雙子座、天秤座、獅子座是十二星座中，最耐不住寂寞的星座。

第一名：雙子座

雙子們好奇心比常人旺盛許多，總是沒辦法克制自己那顆想探索的心，最喜討厭平凡的生活，窮盡一生走在追求未知的路上。雙子座沒有辦法忍受獨自一個人的生活，不僅需要朋友、親人、伴侶，更需要一大堆人圍繞在自己的周圍，只有這樣才覺得自己不是孤身一人，他們那些奇奇怪怪的想法，哪怕不被理解，至少能夠有宣洩的出口。

第二名：天秤座

天秤天生人緣好，朋友很多，他們已經習慣自己身邊環繞著許多人，習慣被人追捧，習慣了從別人身上獲取各種八卦消息。一旦自己一個人，天秤座會瞬間無所適從，覺得特別寂寞，一刻都沒有辦法忍受，因此，該結婚的年齡絕對會結婚，畢竟沒有辦法想像自己孤獨終老，婚後他們也不會跟朋友斷絕來往，總覺得人越多越熱鬧，生活更美好。

第三名：獅子座

獅子總是活在別人的眼光裡，喜歡別人的關注，希望大家所有的視線都在他們身上，只要有人的地方就是舞臺。他們生來的意義彷彿就是為了證明自己活得比別人更好，因此一輩子都活在比較當中，一旦讓他們獨自一個人，會瞬間喪失生活的意義，不知道自己想要什麼？只有讓他們擁有對手，才能不斷的向前。