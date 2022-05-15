奧斯塔羅12星座一周運勢熱騰騰出爐，星座運勢老師奧斯分享5/16～5/22星座運勢，金牛座事業運最旺，獅子座愛情運最旺，天秤座金錢運最旺；另外巨蟹座事業運需要留意，雙魚座愛情運需要留意，雙子座金錢運需要留意。水瓶座整體運勢高達5顆星，是超級幸運兒。

▍牡羊座

整體運勢★★

下周牡羊朋友，莫名的開始念舊，過往的事情不斷浮現在腦海中，做事可能會有守舊的狀況發生。

▍金牛座

整體運勢★★★★

下周金牛的行動力提高許多，過往有不想解決的事情也將在下周有解決的機會，下周事業運很旺，過去纏身以久的問題能順利解決，稍稍減緩壓力，另外如果工作類型是業務或自己創業的朋友，下周也有望接到新案子，工作上有突破喔！

▍雙子座

整體運勢★★★

下周雙子朋友開始呈現停頓的狀況，或許是長久以來的壓力，在下周開始感到不堪負荷，因此產生休息的念頭，金錢方面需要留意，偏財運較不理想，除了固定收入或薪水之外，較不會有其他金錢入帳，因此下周多避免投資方面的計畫會比較好喔！

▍巨蟹座

整體運勢★★★

下周巨蟹朋友情緒上的起伏較大，對於外在的人事物不願敞開內心，有種將自己封閉起來、拒絕溝通的感覺存在。事業運需要留意，下周不願和周遭的人有太多的互動，造成孤立無援的狀況，反而影響工作進度。

▍獅子座

整體運勢★★★★

下周獅子朋友態度更加穩重，面對許多事情或工作，都會踏實完成，讓自己下周對事情的掌握度提高許多，下周愛情運最旺，與伴侶對於情感的需求度增加，更加體貼對方，也更願意努力付出，單身的朋友下周有機會在職場上遇到命定的桃花。

▍處女座

整體運勢★★

下周將會是處女朋友信心消退的一周，面對目前手邊的事情，掌握度也開始下降，因為懷疑自己的能力，導致影響到工作狀況。

▍天秤座

整體運勢★★★★

下周天秤朋友整體運勢平靜許多，不會有太大的起伏，而這難得的平靜，也讓一向忙碌的你有機會好好休息。正財運勢非常好，可以多加強本業，有機會賺到許多錢。另外若是創業的朋友，下周或許有貴人會為你帶來許多合作機會喔！

▍天蠍座

整體運勢★★★

下周天蠍朋友情緒起伏變大，不容易聽進旁人的意見，因此容易和周遭的人起爭執，雖然這樣的狀況並不會持續太久，但還是建議下周要控制一下自己的情緒。

▍射手座

整體運勢★★★

射手朋友下周感到不安、惶恐，正因為如此，下周會積極的尋找讓自己穩定下來的方式，所以算是個起伏較大的一周。

▍摩羯座

整體運勢★★★

摩羯朋友下周將會放棄思考，面對事情會較被動，奧斯建議下周要主動些，否則將影響許多後續狀況。

▍水瓶座

整體運勢★★★★★

水瓶朋友下周充滿強烈的自信，成功近在眼前，下周的收穫多半來自過去自我努力的付出與耕耘，因此若是過往埋首努力的朋友，下周有望開始獲得回報，讓一向習慣勞累的你開始感到值得。

▍雙魚座

整體運勢★★

下周雙魚朋友狀態低迷，內心的煩燥感提升，主要是因為壓力不斷累積，已經無法負荷。下周愛情方面要留意，面對感情時的情緒起伏增大，開始覺得對方付出太少，這樣不平衡的狀況將影響你下周的感情生活。

【本文轉載自「AUS．SOUL．TAROT 奧斯塔羅行動占卜」部落格，經作者奧斯老師授權轉載，更多資訊請上FB搜尋「奧斯塔羅行動占卜」粉絲團】