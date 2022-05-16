星座運勢網站「星座上上簽」分享，處女座、巨蟹座、金牛座非常專情，而且有責任感，願意盡力照顧另一半，相處越久感情越好，最適合與他們相伴終老。

▍1.處女座

處女座自我要求高，擇偶條件也很高，他們會花很長的時間觀察一個人是否符合自己的標準，唯有被他們認定夠優秀的人，他們才可能展開追求。一旦兩人開始交往，他們會盡力付出，因為處女座責任感很強，在一段關係中往往會把另一半的大小事全部承攬下來，雖然有時候態度過於強勢，不過他們很理性，遇到問題能好好溝通，也願意反省自己，這樣的人非常適合攜手一輩子。

▍2.巨蟹座

巨蟹座心思細膩，待人溫柔，他們非常重視家人，婚後會把生活重心放在家庭上，只要能給他們安全感，回應他們的感情，他們就能無怨無悔的付出，完全不計代價，願意把所有的一切奉獻給家人。巨蟹座比較敏感，所以當他感到不安的時候會有情緒化的表現，不過這時候只要哄一哄他們，很快就能和好，這樣溫柔又無私的人當然非常適合相伴終老。

▍3.金牛座

金牛座往往要花很長的時間和一個人熟識，在感情中也是如此，他們的愛情會慢慢累積，相處越久越濃烈，不存在感情淡掉這種事。金牛座性格沉穩，而且很重情重義，只要承諾過要永遠在一起，他們就會把這個約定放在心上，用餘生好好照顧身邊的人，他們喜歡安穩的生活，不喜歡變動，所以不用擔心婚後他們會在外拈花惹草。金牛座很會賺錢，內心又很堅強，能成為家人堅實的後盾，最適合相處一輩子。