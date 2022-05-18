高雄義享時尚廣場搶攻端節商機，推出特色名粽。（柯宗緯攝）

義享時尚廣場今年所推出的名粽禮盒也特別以新鮮的海鮮做為首選食材重點。（柯宗緯攝）

義享時尚廣場今年所推出的名粽禮盒也特別以新鮮的海鮮做為首選食材重點。（柯宗緯攝）

看準端午佳節，送禮需求商機，高雄義享時尚廣場順勢推出特色名粽，網羅蒸鮮腸粉、鰻魚日記、鄧師傅、帕莎蒂娜烘焙坊等粽子，以及透過線上訂購方式，提供消費者在家輕鬆點選端午禮品送到宅的服務。

義享時尚廣場今年所推出的名粽禮盒也特別以新鮮的海鮮做為首選食材重點，其中百貨獨家蒸鮮腸粉「荷香干貝珍珠雞禮盒（8入）」，以荷葉香氣、糯米軟糯的口感並加入干貝、豬肉、鹹蛋黃等豐富食材創造出獨樹一格的絕佳風味。

高雄百貨獨家的鰻魚日記「鰻魚粽禮盒(十顆)」，採用廣受好評的炙燒鰻魚，搭配冬蝦、蓮子豆、及台灣豬肉，在剝開粽葉之後，就能看到入口即化、風味十足的鰻魚印入眼簾。鄧師傅則承襲去年大受好評的鮑魚干貝荷葉飯，今年將經典港式荷葉飯再次升級為「鰻魚干貝荷葉飯」，以日式蒲燒鰻魚與干貝做為主題，搭配香菇、栗子與鳳眼果，透過食材與調味的完美比例，與鰻魚碰撞出好滋味的火花。

此外，喜歡追求創新吃法的民眾也能有粽香之外的其他選擇，百貨獨家Pasadena帕莎蒂娜烘焙坊今年創新推出中西合壁的「麵包粽」為端午傳統開啟新風味，兼具法式與日式風格的「紫心麻糬」、「南洋咖哩」、「南法芋香鴨」等三款獨家粽香包口味，搭配柔軟帶Q勁的手工麵包皮，成為今年與「粽」不同的全新選擇。

義享時尚廣場指出，不論是傳統的粽葉香米粽或是創新烘焙，多元的端午送推薦，不只讓美味更上一層，奢華的食材與親民的價格，再加上五月底前預訂優惠，也在享用美味的同時，少了更多荷包的負擔。

此外，因應疫情之後的消費行為轉變，消費者除可實際到店購買相關端午佳禮之外，今年義享時尚廣場也特別透過線上訂購的方式，提供消費者在家輕鬆點選端午禮品送到家的免出門預訂服務，民眾只要透過手機或是電腦連線至E SKY Online (https://www.esky-online.com.tw)，就能在專屬的活動頁面，找到自己最愛的禮品。

即日起只要在E SKY Online新加入會員，還可立即獲得100元購物金(消費滿500元以上即可使用，使用期限60天)，再搭配部份品牌提供的提前預訂享專屬折扣及5月31日前的全站滿299元免運優惠，讓端午送禮更加便利，更多活動詳情，可至義享時尚廣場官網查詢。