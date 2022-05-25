全聯福利中心今公布，這期有兩名統一發票幸運兒，其中，1000萬元特別獎開在新北市五股德音門市，消費者花359元購買鮮乳、饅頭、肉包、蛋餅皮與We Sweet法式布蕾派等食品，就被幸運神眷顧；而200萬元特獎，開出門市為永康南工，幸運得主花費476元就中獎。

全聯表示，3、4月份共開出超過21萬個獎項，提醒3、4月份有來全聯消費的民眾，不要忘記對一下手中的發票，1000萬元特別獎與200萬元特獎得主，可能就是自己。