2022年3、4月期統一發票即將即將在25日開獎。根據財政部資料顯示，今年1、2月期統一發票1000萬元特別獎中獎號碼「18927486」中獎張數11張，有3張還未領，其中在高雄前鎮區MLD台鋁生活商場購買麵包，僅花76元買麵包就中1000萬元的幸運兒也尚未現身。

根據資料顯示，這1、2月期統一發票1000萬特別獎，至今尚未兌領大部分都集中高雄市，除了76元買麵包還未兌領之外，剩餘兩張則分別是在7-ELEVEN高雄市三民區皓東門市購買燴飯、義大利麵花費139元；另外則是在岡山區藍衣坊消費7616元，皆未兌領。

另外，200萬特別獎中獎號碼「82050976」中獎張數12張，其中有4張還未兌領，也多是中南部的幸運兒還未兌領。

除了1位中獎幸運兒是購買應用程式，花費273元外是在台北市信義區開出外；另外2張則是在台南市，1位是在7-ELEVEN台南市安平區期建門市購買共125元的零食、巧克力、糖果；另外1位也同業是7-ELEVEN消費，於安南區安昌門市花費65元購買民生用品。屏東縣也有1張，則是在潮州鎮阿倫燒冷冰吃冰，消費110元而幸運中獎。

財政部表示，1、2月期統一發票兌領期間僅到7月5日，中獎的民眾要盡快兌領，避免與財神爺錯過。