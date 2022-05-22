對發票是人們的生活樂趣之一，每個人都希望自己是那個中獎的幸運兒。日前有位民眾在台北市松山區的麥當勞點了1+1套餐就中了發票頭獎（一千萬元），讓不少人投以羨慕的眼光。也不禁讓不少網友好奇，是不是去某些商店消費比較容易中獎，例如經常聽到人因為去賣場或是便利商店買東西中獎，還是發票之神真的有比較眷顧某些商家？

原PO也想當「天選之人」，於是詢問眾網友都是因買什麼而中的。(圖/翻攝自「Dcard」)

日前，一名網友於「Dcard」發文表示，有民眾只是在台北市的麥當勞購買了一份價格50元的「1+1餐點」，竟然中了發票1000萬頭獎，甚至還有人僅僅消費7元就中大獎，讓人羨慕不已。原PO表示，自己也想嚐嚐當天選之人是什麼滋味，於是他便好奇問大家：「有沒有買什麼東西最容易中獎的卦？」

載具特別獎500比一般發票易中獎。(示意圖/中時新聞網)

許多網友分享經驗，認為去「超商」和「超市」消費有超高機率會中獎「我中的都是去小7或全家買東西（而且是用載具，雲端發票好像中獎機率會比較高）」、「連續2個星期二在同一個時段去同一間全家買涼麵，各中200」、「我買全聯的發票中過兩次，而且沒有間隔很久」、「我1-2月買麵包150中4000」。也有表示，只要抱著感恩的心，就很容易中獎「之前買謝禮（25元的一個布丁）給撿到我學生證的學姊就中了，可能是心懷感激之情的消費容易中？」其實如果不求中大獎，使用載具會比普通發票更容易中獎「自從有雲端發票加碼，我幾乎每期都有中，但是都是200～500而已」。