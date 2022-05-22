國中教育會考今落幕，新北考區共29個考場、996間試場（不含預備試場），共3萬764人報考， 21日缺考1606人，到考率94.8％，第2日缺考1717人，到考率約94.4％，比昨日略降，平均兩日到考率為94.6％。統計2日發燒及呼吸道症狀、居隔、居檢及自主防疫人數共1159人；確診及快篩陽性考生1038人，於6月3日前解除隔離者將統一參加6月4、5日補考。

教育局提醒，國中應屆畢業生須注意「新北市111學年度私立高級中等學校優先免試入學」將於23日至25日12時受理校內報名（請依各校期限辦理），共26校提供3248個名額，該管道不採計國中會考，僅採計多元學習表現成績，於6月1日上午9時放榜。

緊接是「公立高級中等學校優先免試入學」管道，共31校提供3072個名額，該管道採計國中會考及多元學習表現成績，於6月8日至13日12時受理校內報名（請依各校期限辦理），學生可由對應公立高中職擇一所報名，預計6月16日14時放榜，想就近入學學生務必把握機會。

此外，基北區免試入學委員會於6月13日上午8時至22日中午12時提供最後一次模擬志願選填（網址：https：／／ttk.entry.edu.tw），並於6月23日中午12時後公布實際招生名額。正式志願選填時間為6月23日中午12時至30日中午12時止，入學作業系統於6月23日中午12時提供個別序位區間查詢服務，請考生先行上網查詢（網址：https：／／ttk.entry.edu.tw）。7月2日至3日中午12時前辦理個別報名，7月4日至5日下午3時前辦理集體報名，7月12日上午11時放榜、14日報到。

教育局表示，6月10至21日訂為免試入學適性輔導週，屆時將請國中學校教師及輔導老師協助學生及家長選擇適合學校就讀。教育局於6月23至30日（假日除外）提供專線電話諮詢，並擇定板橋高中等11校設立專線。