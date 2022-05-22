台灣時間5月22日凌晨3點法甲聯賽迎來最後一輪賽事，早已提前奪冠的巴黎聖日耳曼在主場以5：0大勝梅斯，最終取得26勝8和4敗的成績，總積分86分。陣中大將姆巴佩(Kylian Mbappe)秀出帽子戲法，而或許是因為確定續留巴黎，他能放開來踢球，巴黎官方在今天宣布了姆巴佩確定與球隊續約的好消息。

Kylian Mbappe is signing a new contract with PSG, according to Sky Italy ✍️ pic.twitter.com/bmO6xmXMUI — GOAL Africa (@GOALAfrica) May 21, 2022

姆巴佩本季和梅西(Lionel Messi)、內馬(Neymar)組成傲人「黃金三叉」，雖沒有發揮出最強戰力，但仍順利奪下法甲金盃，而關於姆巴佩的離隊傳言始終沒停過，在20日媒體向外透露這個周末就會有答案，果不其然，今天他做出最後決定，確定與巴黎續約至2025年，與此同時很有機會拿下他的皇家馬德里也夢碎了。

在今天收官戰前巴黎特別在主場為姆巴佩舉行續約儀式，球隊主席兼CEO阿赫萊菲(Nasser Al-Khelaifi)開心對外表示：「我很自豪宣布一個好消息，姆巴佩已與巴黎聖日耳曼續約至2025年6月底。」據報導，續約後姆巴佩將獲得1.3億歐元簽約金、5000萬歐元年薪，這位來自法國的巨星會繼續為地主球隊踢球。

不過這恐讓原本接近得到他的皇馬很失望，原先姆巴佩傳聞要轉投的球隊就是皇馬，前陣子甚至傳出他已和對方達成口頭協議，但據法國記者爆料，巴黎為留下愛將，在最後關頭端出豐厚合約，也徹底打動了姆巴佩，讓局勢大大逆轉，皇馬徹底撲了空。而由於他近10場吞下3張黃牌被禁賽1場，將缺席7月底法國超級盃。