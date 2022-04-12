買運彩「串關」投注中大獎時有所聞，如果是用小小的金額，就能抱回大大的獎金，那就更是厲害了，今天就要來跟大家分享一個只用100元串4關就抱回321,300元獎金的實際案例。

他把運彩當樂透買 100元串4關抱回32萬

台灣運彩總經理林博泰(左)上時來運轉節目，與主持人尉遲佩玉(右)談運彩眉角。(林勝發攝)

運彩「串關」是指購券者須選擇2場或2場以上的比賽及其遊戲玩法進行投注，可以跨球種、跨玩法、跨聯盟、跨賽前與場中，只要購券者看好的比賽場次，就可以串在一起，把賠率變大的一種投注方式，賠率連續相乘的結果，常常可以高達千倍甚至萬倍。

運彩「串關」說明。(台灣運彩提供)

2/19新北市土城投注站有位購券者花100元買了1張串4關的彩券抱回321,300元，他買1.「施華洛世奇蒂羅爾Vs. 雷德 正確比數2：3賠率18.00」(奧甲)、2.「托特納姆熱刺Vs. 曼城 不讓分客勝賠率8.00」(英超)、3.「AC米蘭Vs. 薩勒尼塔納 不讓分和局賠率4.25倍」(義甲)及4.「巴黎聖日耳曼Vs. 南特 不讓分主勝賠率5.25倍」(法甲)，比賽結果4場全數命中，賠率連續相乘的結果高達3,213倍，讓他只投注100元，就抱回321,300元獎金。

他把運彩當樂透買100元串4關抱回32萬元獎金。(台灣運彩提供)

100元串4關抱回32萬元獎金彩票。(台灣運彩提供)

從他的投注內容來看，有以下幾個特點，1.他投注的4場足球比賽分屬於4個不同聯盟，有奧甲、英超、義甲及法甲。2.他4場投注的選項也都不同，有主勝、客勝、和局及正確比數。3.他4場投注有1個共通點，那就是專挑該玩法賠率最高或相對高的選項。4. 以「串關」投注的方式讓賠率可以連續相乘，擴大可能中獎的金額。5.以投注金額最小的100元碰碰運氣，看看能不能大大抱回高額獎金。總括以上幾個特點，可以說是他把運彩當樂透買，開心抱回321,300元獎金。提供給大家參考，也希望您能開心中大獎。