歐冠足球賽正火熱進行中，但經過昨天曼聯對馬競的比賽後，球迷可能要再一次失望，因為曼聯以0：1輸球遭淘汰，這代表陣中王牌球星C.羅納多(Cristiano Ronaldo)無緣挺進8強，繼上週梅西(Lionel Messi)出局後，又一超級球星失去資格，而這也是C羅、梅西連兩個賽季無緣歐冠8強了！

No Lionel Messi and Cristiano Ronaldo in Friday's quarter-final draw. The duo miss out on the last-8 for the second season running.#UCLdraw pic.twitter.com/DqrqsD18Y1 — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) March 15, 2022

C羅率領的曼聯昨天對上馬競，在這場90分鐘的比賽裡曼聯1球未進，C羅更連半次射門機會都沒有，狀態悽慘無比，去年從義甲尤文圖斯回鍋曼聯的C羅表現低迷，更頻頻與教練出現不合，時常因被教練換下場而感到生氣，但在場上表現也不如以往。

而說到梅西，他也是轉到新球隊巴黎聖日耳曼，與陣中球星姆巴佩(Kylian Mbappe)、內馬(Neymar)組成黃金陣容，不過卻沒把個人影響力帶到陣中，在上周與皇馬的比賽中梅西同樣沒有進球，更被巴黎退休前輩批評在場上「散步」，相當沒有面子。

C羅、梅西出局後，歐冠減少了一些可看性。目前確定晉級8強球隊有馬競、皇馬、拜仁、利物浦、曼城、里斯本，剩下2個名額將在明天產生，尤文圖斯對決比利亞雷亞爾、里爾對決切爾西。而8強仍有超級球星坐鎮，如拜仁世界足球先生萊萬多斯基(Robert Lewandowski)就是一大看點！