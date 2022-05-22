教育部長潘文忠（右）和全國試務會主委宋曜廷（左），今天在國中教育會考闈場啟闈。（陳世宗攝）

170位試務人員結束二周入闈，試場人員迫不及待拉著行李想回家。（陳世宗攝）

教育部長潘文忠及國教署長彭富源等人，站在門口向試務人員揮手致謝。（陳世宗攝）

教育部長潘文忠及國教署長彭富源等人，站在門口向試務人員揮手致謝。（陳世宗攝）

主辦單位準備通往各火車站的遊覽車接送試務人員搭車回家。（陳世宗攝）

111年國中教育會考22日結束。教育部長潘文忠前往國家教育研究院台中院區國中印卷分卷闈場啟闈，迎接170位試務人員。潘文忠強調，今年因疫情是歷次國中會考最具挑戰的一年，因應疫情變化在具有挑戰性下，能維護到近20萬考生每位的權益，並確保考生和試務人員的健康，今年是挑戰最大的一次會考。

全國試務會主委宋曜廷說，因少子化影響，考生今年總數19萬9318人，首度低於20萬人。報考人數雖然減少，但受疫情影響，闈內印卷分卷工作和試務執行程序等，仍相當繁重、細微，並有時間壓力，經全體夥伴戮力配合與支援，順利完成今年試務。

潘文忠指出，今年開設9370多間預備試場，其中有2845間是以備用試場作準備，21和22日共啟動601間備用試場提供給4667名考生，因應疫情需求順利參加考試，各項試場工作都採最高規格。今年加強防疫交通、電力、水和防疫資源部分，考試前二周，每天請各國中回報考生身體狀況，每天不斷盤點。

潘文忠表示，因應試場準備也推演考生在考試中有狀況，有非常明確標準作業程序，後送治療或附近考生到第二備試場。要補考的考生不用擔心，6月4日、5日相隔二周，讓確診考生可調適身心再補考，錄取以外加名額方式不影響考生的權益，今年有3413位考生要參加補考是歷年規模最大。

111年國中教育會考成績通知單，將於6月10日寄發，並於同日上午8時起開放網路成績查詢，讓考生儘早得知考試結果，考生可至國中教育會考網站（https：／／cap.rcpet.edu.tw／）或國中教育會考全國試務會網站（https：／／neac.rcpet.edu.tw／）查詢。

教育會考全國試務挑戰性