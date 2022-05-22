高雄市22日新增7119例確診，市長陳其邁強調，今日「隔離期間陰轉陽」佔比超過總確診人數20％，創高雄市歷史新高，顯示社區、家庭群聚風險仍高，下週感染人數應該還會繼續增加。衛生局表示，25日起高市5至12歲幼童基礎劑接種會全面使用BNT疫苗。

高市府公布，今日外縣市旅遊史增加105例，隔離期間陰轉陽增加1428例，密切接觸者（同住親友2080例，餐飲娛樂857例，職場校園1923例，高風險場域534例）5395例，192例疫調中，轉銜案件數16例（重複通報、外縣市案例）。

衛生局表示，隔離期間陰轉陽多半為確診者同住家人，在隔離第三天快篩轉陽，民眾居隔務必小心。今日看來，職場風險已高於同住家人，起因於職場有部分感染者未被匡列，回到家中感染家人，同住家人注意清消、戴口罩。

高雄國中小下週起全面停課一週，教育局表示，教師教學分同步（線上）、非同步教學，學生也有多種自學管道，學習不會中斷。（高市教育局提供／袁庭堯高雄傳真）

65歲以上長者感染率依然上升，衛生局也呼籲，長者務必盡快接種疫苗。0到12歲幼童確診率下降，民眾務必降低社交頻率，保護家中老幼。

針對居隔書的取得，陳其邁提醒，20日之前尚未收到居隔書的民眾，請直接打諮詢專線07-8319919，或23日中午12點開始，上高市府網站「新冠肺炎居家照護及疫情專區」直接填寫資料，會有專人協助。

高雄國中小下週起全面停課一週，教育局表示，教師教學分同步（線上）、非同步教學，學生也有多種自學管道，學習不會中斷。針對弱勢學生，近兩日已完成學習載具配送。

國中教育會考今日中午已順利結束，今日確診考生有253人，必須另外參加補考，第二備用試場有461人。

尚未取得居隔書的民眾，23日中午12點開始，可上高市府網站「新冠肺炎居家照護及疫情專區」直接填寫資料，會有專人協助。（高市府提供／袁庭堯高雄傳真）

高市25日開放5至12歲兒童接種基礎劑，衛生局表示，停課期間學童可至醫療院所接種。24日BNT將到貨6.7萬多劑，25日起兒童接種會全面使用BNT。

大寮仁愛養護之家某工作人員14日確診，當天就針對該機構其他工作人員及住民快篩，隔天PCR，整起事件造成員工和住民30人確診，23人原機構安置並投藥，目前無重症和死亡案例。

陳其邁強調，長照機構工作人員規定一週篩三次，有個案就立刻投藥、分艙分流，保障大家的安全。