屏東縣政府22日宣布新增2256例本土確診個案，縣府呼籲民眾，有症狀或自行快篩陽性，可透過全縣14家醫院防疫門診或4處社區篩檢站尋求醫療服務，醫院急診量能請留給真正需要緊急救護的民眾。

這14家責任醫院包括，屏東基督教醫院、部立屏東醫院、國仁醫院、寶建醫院、國軍高雄總醫院屏東分院、大新醫院、高榮屏東分院、安泰醫院、輔英醫院、枋寮醫院、南門醫院、恆春旅遊醫院、恆春基督教醫院、潮州安泰醫院。4處社區篩檢站為屏東市國仁醫院、潮州茂隆骨科、東港安泰醫院、恆春南門醫院。

屏縣府表示，衛生局自8日起積極投藥治療，縣內輝瑞Paxlovid投藥率為4.00％、默沙東Molnupiravir投藥率為1.76％，均高於全國平均值1.98％、0.52％，感謝各院在疫情期間堅守崗位，共同守護縣民健康。

但連日來確診人數激增，許多稍微感到身體不適、擔心可能確診民眾，就往急診室衝，讓第一線人員疲於奔命，也影響真正需要緊急救護民眾的搶救時效。

為減輕醫療負擔，縣府團隊早已展開輕、急、中、重症醫療資源分流，及遠距居家視訊醫療等服務，籲請民眾多加利用，避免一窩蜂擠到醫院急診室，增加自身暴露於感染的風險。

此外，目前縣內家用快篩試劑實名制販售情形至5月20日，155家販售點完售率66.5％，販售率90.9％；轄內原(偏)鄉13家衛生所中，枋山、霧台、泰武、來義、獅子、牡丹等鄉還有剩餘數量，其他均完售。建議民眾可至衛生局官網點選「健保署家用快節實名制地圖查詢」查詢最新資訊。

屏縣截至目前居家隔離人數3930人，今日解隔2022人；居家照護累計1萬5019人，解除9232人。全縣部分班級暫停實體課程校數有77校、162班。