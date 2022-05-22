嘉義大林鎮一名新冠肺炎確診孕婦，懷孕已38周，昨晚突感到身體不適，懷疑自己要生了，急向消防局求救，消防人員全副武裝抵達，發現21歲孕婦意識清楚，生命徵象穩定，馬上將人送到大林慈濟醫院，最後孕婦順利產下女嬰。

嘉縣消防局大林消防分隊指出， 20日晚上10點8分獲報，大林鎮上林里頂員林有21歲孕婦為確診病患，主訴身體不適，疑似要生產，同仁立即著全套隔離裝前往救援，所幸在醫護人員協助下，孕婦平安生產，目前母女均安。