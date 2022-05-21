三立《一家團圓》4月起演員群爆發確診風暴，演員伊正在16日確診，第一時間便開車返家一人一室隔離，沒想到太太還是被傳染，至於小孩則列入居隔無法送交照顧，讓他感嘆：「寶貝女兒啊，希望妳們能安全平安」。

昨正逢一年一度的520，許多人紛紛在社群網站告白放閃，伊正雖然與太太接連確診，但仍不忘苦中作樂：「一年一度的520，要怎麼對妳表白，果然我們 天作之盒，夫唱婦隨有難同當，520 我愛妳 ，當年那盒兩條線，今日這盒兩條線，有異曲同工之妙，我們先後都中了」，不過唯一慶幸的是夫妻倆都是輕症。

伊正與太太接連確診，小孩列入居隔無法送交照顧。(伊正臉書)

伊正表示原本是一人一室獨自居隔，太太確診之後，孩子列入居隔無法送交照顧，便將家裡劃分成楚河漢界，由於無法出門只能就地取材，便利用塑膠帷幕隔離，只能和兩個女兒對望，讓他無奈表示：「寶貝女兒啊，妳們要安全平安，從沒想過家裡會是這樣景象，近在呎尺卻又相隔一幕之閡」，但還好全家人都樂觀面對，加上女兒雖小卻懂得彼此照料，讓他大讚：「我的女孩們，妳們真勇敢真棒」。

伊正只能隔著塑膠帷幕和兩個女兒對望。(伊正臉書)

伊正除了強調一家四口會努力挺過去之外，也不忘呼籲所有人：「疫情嚴峻，如洪荒猛獸氾濫，謹慎小心，提前做好準備」，網友們也紛紛留言打氣：「小姐妹也太懂事了，祝伊正哥和太太早日康復」、「遇困難相互扶持太棒了」。