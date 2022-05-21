「浩角翔起」成員阿翔（陳秉立）與嬌妻Grace結婚10年，育有2女1子，阿翔2019年雖與謝忻爆出車吻不倫戀，不過Grace最後選擇原諒，重新修補夫妻關係，不時會和粉絲分享日常的她，也把握520這浪漫的日子，大方向老公阿翔告白，還不忘大讚：「很浪漫又上道」，閃瞎眾多網友。

Grace在520當天詢問網友「520的日子，想聽聽大家的浪漫是什麼」，接著曬出和阿翔之前拍的婚紗照，照片中兩人相視而笑，散發出粉紅泡泡閃瞎眾人，接著感性告白：「我想要謝謝家裡的臭拔，如此悉心的呵護我們，臭拔的每個包裡，肯定都備一條我隨時會發作的尋麻疹藥膏，每天搶著送布舒芙上學，為讓我多睡一會兒，搶著曬衣服，他說陽台會有蚊子，搶著拖地，他說捨不得我彎腰」，可見阿翔在她心中是滿分的老公及爸爸。

不過最令Grace開心的事情，莫過於阿翔會搶著打開她的刷卡帳單，而且眼睛永遠都不會多眨一下，似乎暗示著「老公買單」，讓她忍不住大讚：「這點 很浪漫又上道啊」，更不忘表示：「謝謝我的神隊友，說的笑話我永遠都會笑的」，夫妻恩愛模樣讓人稱羨不已。

對此，網友紛紛留言：「因為你值得讓他好好珍惜」、「善良、智慧、美麗的女人～值得幸福」、「看著看著就哭了，很開心你們這樣好好地」、「妳真的很棒，他願意選擇好好照護愛自己的家人也很棒，彼此都不容易，更是要好好珍惜」。