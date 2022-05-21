520是許多人公開告白的日子，也會放上甜蜜合照閃瞎眾人，女星梁佑南也不例外，不過告白對象是將她扶養長大的母親，由於母親罹患失智症不太認得她，不免感傷表示：「我多想也說一聲我愛您，而您能回應我」，一句話惹哭眾多網友。

梁佑南昨(20日)在臉書曬出一分鐘短片，只見她和母親總是對著鏡頭擺出燦笑，不過卻帶來不好的消息，她透露三姐妹陪伴母親就醫，過程中不斷安撫著她，但眼淚好幾次都快奪眶而出，不過只能強忍住淚水，尤其看到母親手上的傷口，更是難過表示：「我心如刀割，如果可以，我來承受！只要媽媽臉上有笑容，不要難受，這雙手是幫我把屎把尿的手，是把我抱在懷裡呵護我的手，是牽著我一步一步學走路的手，是餵我吃飯的手，如今卻變成這樣」。

梁佑南最後不忘向母親喊話：「媽媽您要乖乖吃藥擦藥，讓身體快快復原，台北桃園奔波送藥我都願意，只要您能好！我是媽寶！我只要媽媽趕快好！老天爺請保佑我的媽媽」，但也感概說道：「當大家都沈浸在520我愛你的氛圍時，我多想也說一聲我愛您，而您能回應我，我知道您似乎不太認得我」。

對此，網友紛紛留言打氣：「祝福媽媽的手快快康復，身體健康」、「祈願媽媽手上的傷快康復！病痛遠離」、「媽媽一切都會順利平安～這個配樂我受不了，鼻酸惹」、「有媽的孩子像個實，親情無價幸福喲」。