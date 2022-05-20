每年5月20日都是新人最喜愛登記的結婚日之一，今年適逢2022年因此更有「愛你愛你我愛你」的浪漫諧音，雖然疫情仍然嚴峻，但結婚潮不減，新北市今日有1468對新人完成登記，創近5年新高。民政局表示，為讓新人安心結婚登記，各戶所皆有預防性定時清消，同時準備新婚小賀禮，祝福民眾成家。

民政局表示，去年受疫情影響僅有652對新人在520登記結婚，相較前年銳減400多對，雖然今年疫情仍然嚴峻，但不少新人先前結婚計畫已遭延遲，今年便決定如期登記。今日異性結婚對數1450對、同性結婚有18對，總數突破往年紀錄。

為了祝福新人百年好合，不少戶所也準備特殊好禮，像是新店戶所就準備小鹿隨身清潔保養旅行組；土城戶所則是準備「LED愛情留言板」，讓新人能互相寫下溫馨叮嚀；新莊戶所也準備了「帶路雞」，讓新人能安心起家；樹林戶所準備「暖心湯碗」及「幸福保溫瓶」，希望新人日日溫暖幸福在一起。

在中和戶所登記結婚的張先生與蔣小姐表示，他們是疫情下催生的情侶，因為疫情開始從事登山活動，因而結緣，兩人已征服大霸尖山、嘉明湖等百岳，每次登山都使感情增溫，因此決定今天登記結婚，迎向人生的不同挑戰。

另外，有跨國情侶也來登記，來自美國的傅爾克先生表示，他趁著疫情期間，在台學習中文，意外認識妻子的姐夫，因而結緣，兩人交往後，妻子父母曾請命理老師合八字，命理老師剛好給了農曆4月20日的時間，一翻剛好是520的日子，因此決定一同步上紅毯。