昨逢一年一度象徵我愛你的520，不少藝人也趁此在社群網站放閃告白，女星Makiyo甚至選擇在此日帶球和小開男友登記結婚，男星蕭閎仁昨也曬出影片宣布死會，和圈外女友許馨登記結婚，他更直言選在這天不只為了浪漫，更誠實說：「我想這天對兩個都有健忘的人是適合的日子」。

蕭閎仁過去出道時曾和盧廣仲、梁文音、王若琳、蕭敬騰及林宥嘉同屆角逐金曲最佳新人獎，近年他作品不多，也一度挑戰演舞台劇，私下則將觸角伸往開咖啡廳，在台北市開設「初聲true sound coffee」咖啡廳，去年卻不敵疫情影響正式停業，今年初他又宣布成為斜槓青年，計畫開車載團越野。

今年4月蕭閎仁發文分享求婚成功，與圈外女友許馨交往多年的他決定定下來，他坦言為了籌思求婚計畫苦惱很久，「可是都不及今天一瞬間開口，然後有夠日常，但我還蠻喜歡的，平凡的日常多了莫名的喜悅，謝謝妳的決定，讓我可以永遠照顧妳了。」

蕭閎仁說，當天他和女友坐在觀景台吃早餐時，突然有了勇氣開口問女友願不願意跟他結婚，對方簡單回應：「好啊」，讓他當下正在吃的巧克力厚片突然變成人間美味。昨兩人趁良辰吉日登記結婚，蕭閎仁曬出他載女友去戶政事務所的影片，最後兩人完成登記合影，他寫下：「我花了很多時間…..在戶政（事務所）想要怎麼把名字寫漂亮….。好啦..，其實也不重要，真的把妳娶回家了！我想這天對兩個都有健忘的人 是適合的日子，也祝大家520幸福快樂喔！」引來粉絲湧入留言道賀。