Makiyo（川島茉樹代）近日宣布和小她3歲、投資醫美事業的小開「小金」先生結婚，兩人雙喜臨門，今年將迎接愛的結晶，昨逢520，兩人也到戶政事務所完成結婚登記，手續完畢後Makiyo開心在臉書打卡，引來一排藝人好友留言道賀，其中最引人注意的是過去無辜被牽扯進醉毆司機事件的女星王嫚萱（湘瑩）也寫下：「大大恭喜～金太太」，引來網友震驚回：「妳人真好，放下傷痛了」。

Makiyo當年接拍手機廣告，又發行第一張同名專輯搭上《麻辣鮮師》片頭曲走紅，2012年卻與丫子（曾瓊慧）、湘瑩捲入醉毆運將事件，引發軒然大波，而當時影片流出，湘瑩其實並未跟著出手，反倒在一旁勸阻施暴，事發後也是最有誠意道歉的人，甚至相當關心司機養傷情況，但仍因此演藝事業受阻，消失在螢光幕前多時。

湘瑩、丫子、Makiyo當年親上火線道歉。（圖／中時資料照片）

湘瑩神隱4年後才逐步回到演藝圈，她一度宣布改名為「王書喬」，但似乎因效果不佳，最後又改為王嫚萱，去年她過39歲生日發出感慨文，直言在29歲到39歲這段期間，「是我人生最低谷的時候，一夕之間所有全部歸零」，10年說長不長、說短不短，驚訝的是自己終於撐過來，她也對自己喊話要開心過好每一天，「就算哪天沒有繼續待在演藝圈，我知道我一樣也可以過的很好！」。

湘瑩留言祝賀Makiyo。（圖／翻攝自Makiyo new 川島茉樹代臉書）

湘瑩最後更帶著正能量表示，感謝身邊親友陪她度過這辛苦的10年，「這10年很苦但我很幸福」，昨Makiyo宣告登記結婚成為人妻，湘瑩也大方留言道賀，網友紛紛稱讚她人好、善良、大器，更有人說：「被害成這樣還能有如此氣度，真的是菩薩」，而當年因此退出演藝圈的丫子也轉發跟Makiyo有關的新聞，寫下：「憋好久啊～～～喔耶～～～愛妳愛妳愛妳」，可見早就知情，和Makiyo的友情多年來未變。