王心凌近期正忙《乘風破浪》錄製，心情期待興奮。（芒果TV提供）

王心凌正參加綜藝節目《乘風破浪》拍攝，粉絲十分期待。（芒果TV提供）

《乘風破浪的姐姐》第3季改名為《乘風破浪》，日前官宣了30個姐姐的名單，包括王心凌、許茹芸、郭采潔、柳翰雅，以及蔡卓妍、鍾欣潼，少女時代前成員Jessica鄭秀妍也在名單上，陣容華麗堅強，該節目在上線，王心凌身穿當年經典學院風制服熱唱夯曲〈愛你〉，掀起回憶殺，馬上衝上熱搜第一。

她在台上以經典作品重新編曲勁舞版〈愛你〉，包括那英、郭采潔等姐姐們，全都隨著音樂一起舞動，那英更看傻眼，最後頻頻讚嘆：「好會跳啊！」粉絲也熱情留言：「太美了」、「王心凌這段表演絕了」、「她狀態怎麼能維持得這麼好！」

被問及介不介意永遠被貼上「甜美」這個標籤時，王心凌笑說：「如果我八十歲，還可以被叫甜心奶奶， 不是也蠻好的嗎？」更感謝粉絲喜歡她的舞台，向歌迷撒嬌：「即使有天變成甜心奶奶，你們也要繼續愛我喔。甜心奶奶也還不錯啊，如果我八十歲都還在拄著拐杖，跳《愛你》跟《彩虹的微笑》，還可以被叫甜心奶奶，不是也蠻好的嗎？」，她完全不介意被貼標籤，愛唱歌、跳舞的自己，才是最開心的。

《乘風破浪》從第一季起，就積極爭取王心凌能參加，但因行程配合等各種因素，她與節目兩度錯過。當她三月在社交平臺分享在隔離的日常時，歌迷期待第三季裡會有她的身影，她今年初完成高雄巨蛋的「CYNDILOVES2SING愛．心凌巡迴演唱會 旗艦版」後，相隔126天未在舞台現身，這期間正忙準備參加《乘風破浪》。

王心凌坦言參與《乘風破浪》是一個對自己的考驗，雖然音樂和舞臺是自己的最愛，錄製這個節目，就會是要不斷嘗試自己不熟悉、不擅長的歌路、表演，「可能初舞臺就是這個節目裡最輕鬆的一段吧？」她還在歌曲的舞曲節奏翻新，更增加了重拍強度以及獨舞表現，上陣前光是編舞、練舞便反覆練習、推翻，可惜因為節目時長關係，最終正式播出版只保留了《愛你》的原唱段落，改編的舞蹈段落發佈在純享版舞臺視頻中。