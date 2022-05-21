美女主播簡立喆曾擔任新聞台主播，台風穩健、思路清晰加上優秀外語能力，常常出國訪問外國藝人，專業能力讓粉絲印象深刻。近日她在臉書透露快篩呈現陽性，沒想到PCR檢查結果出爐則是陰性，沒想到才重返工作崗位，就發現臉書帳號被人盜了，瘋狂轉貼烏俄戰爭的新聞，甚至連信用卡都差點遭盜刷，她昨日跟風網路流行，更意外揭露過去險遭性侵。

簡立喆昨（20）日在facebook發文，跟風「關於我可能讓你很意外的point」挑戰，說出會讓別人感到訝異的事情，前幾點分享都無傷大雅，表示過去曾差點考音樂班，還考過藝術大學的戲劇系，差點變成演員；大學時期還當過模特兒，接了上百次廣告和雜誌。簡立喆因為是龍貓愛好者，2007年是第一位進口皇家波斯安哥拉長毛龍貓到亞洲的飼主，更透露會做寵物溝通，能與寵物互相交流。

不過話鋒一轉，簡立喆提起過去不好回憶，她透露自己「曾經差點被性侵」，好在奮力抵抗後把歹徒嚇跑，此外，外型亮麗的簡立喆，從國中開始就很有星味，過去的沙龍照眼神充滿自信，架式十足，被網友誇是風靡全校的校花等級，不過也因為她的美貌面臨危險，曾有一次被人襲胸，對方甚至摸到臀部，讓簡立喆氣到直接呼對方巴掌，當眾開罵對方。

有粉絲留言「主播真的好勇敢，有些女生面對危險都不太敢講出來」，也有粉絲替她不平，笑稱遇到歹徒絕對會跟對方打起來。