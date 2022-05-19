藝人劉香慈的妹妹主播劉方慈，長相貌美加上專業播報，累積一票死忠粉絲，不過近來卻不見她在播報時段現身，引起網友熱議，今(19日)凌晨時在臉書宣布自己確診一事，無奈吐露心聲：「病毒就站在我面前，我卻不知道我將確診」。

劉方慈在臉書宣布自己確診一事，無奈表示：「世界上最遙遠的距離，不是一條線與兩條線的距離，不是陰陽各一方，而是病毒就站在我面前，我卻不知道我將確診」，由於不想驚擾大家，也就沒特別說明，她表示喉嚨痛是確診徵兆，當下PCR檢測果不其然是陽性確診，隨後症狀接連出現，喉嚨更是痛到「如針在刺、如鯁在喉」，雖然不知道當下CT值，但應該是病毒最強的時候，也立刻執行居家隔離7+7制度。

她透露染疫期間，以服用清冠一號為主，其次西藥，維他命Ｃ、Ｂ則是每天補充，飲食方面則是吃銀耳、薏仁等白色食物，原本因為工作得保護喉嚨，向來不太喝冰飲的她，如今則是「冰的放心喝下去」，加上一天內要吃很多藥，因此每天至少補充到3000cc左右的水，不過擔憂7天閉關肚子容易大起來，也盡量少吃澱粉，但偶爾還是有吃讓心情轉好的垃圾食物，至於作息方面，除了每天睡眠時間10小時起跳外，也盡量少看手機、碎片資訊，不但能保持心情平靜，身體不適感也減少很多。

劉方慈表示染疫期間，深呼吸雖僅有一天明顯不順，但這幾天仍會再多觀察，至於聽到同事採訪痊癒受訪者，有多人表示出現注意力不集中等後遺症，讓她坦言相當擔心，未來也會多加注意，近來復原狀況良好的她，也不忘跟所有觀眾宣布「我們5/31晚間新聞搶先報、國際新聞見囉」，讓所有人相當期待她不久後將再重返主播台。