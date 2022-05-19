24歲實況主「王依渟」，外型甜美加上火辣身材，Instagram擁有30萬粉絲支持，人氣始終居高不下，曾是馬來西亞女團「Amoi-Amoi」成員之一的她，因為拿手歌曲《要愛愛》，被網友封為「愛愛女王」，日前在社群網站曬出身穿紅色洋裝的美照，大方秀出姣好身材，引發網友熱議。

王依渟在Instagram上傳一系列美照，只見她身穿紅色洋裝坐在床上，對著鏡頭擺出嬌媚神情，眼神更是頻頻放電，立刻擄獲不少男性粉絲的心，除了露出香肩及一雙白皙修長美腿，她也微微將身體向前傾，讓一對傲人北半球及深邃事業線若隱若現，讓人充滿無限遐想，接著在貼文寫下：「玫瑰總帶刺，人心總帶私」，但也不忘自嘲：「這什麼十年前的文案啦」。

王依渟這篇PO文短短幾天就吸引近3萬人按讚，足以見得她的超高人氣，網友也紛紛留言：「太美了，我不行了，好暈」、「這是我看過最美最漂亮的玫瑰了」、「矮額，我不行了，這朵玫瑰好辣」、「這濃濃的御姐感！！！愛了」、「難怪家裏少了朵玫瑰，噢～原來在這裡」、「這玫瑰真的讓人受不了」。

王依渟日前曬出美照慶祝IG追蹤人數達到30萬，並向支持的粉絲們喊話：「其實這些數字什麼的都是浮雲啦，更重要的還是陪在身邊的你們呢」，只見她身穿白色針織背心和短裙，不僅白晰美腿一覽無遺，雙腿間黑影的「邪惡視角」，更是讓人看的鼻血直流。